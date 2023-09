Body shaming sul figlio, Totti: "Chi attacca un 17enne è inesistente"

Il figlio dell'ex campione della Roma è stato attaccato sui social e criticato per il suo aspetto fisico. Il padre: "Gli haters non meritano risposta"

Francesco Totti interviene in difesa del figlio Cristian, vittima di body shaming sui social. Il ragazzo, 17 anni, che ha deciso di seguire le orme del padre in campo, dopo aver lasciato il club giallorosso - dove giocava nelle giovanili - ha recentemente esordito nella primavera del Frosinone. La settimana scorsa è sceso in campo per la prima partita di campionato, contro il Bologna, e ha condiviso degli scatti su Instagram . Tra i numerosi commenti al post, oltre ai tanti di sostegno da parte di utenti comuni, c'è stato anche quello (affettuoso) di papà Francesco.

Totti: "Gli haters non meritano risposte"

Ai microfoni di Radio Serie A, Francesco Totti ha spiegato: "Chi critica su internet penso che sia una persona inesistente. Magari ha anche dei figli. Chi si esprime in quel modo con un ragazzo di 17 anni non merita di avere delle risposte". E sulla carriera futura del figlio dice: "Alla Roma Cristian non aveva la possibilità di esprimersi. Me lo hanno chiesto e io da genitore gli ho detto di godersi questo momento. Se non andrà bene cambierà lavoro. Il suo nome ovunque andrà è sempre quello, dovrà essere bravo lui a mettere da parte le emozioni".