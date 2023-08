Conference League, Fiorentina ai gironi: 2-0 al Rapid Vienna

Due a zero contro il Rapid Vienna nel ritorno dei preliminari e la Fiorentina si qualifica (per la seconda di fila) per la fase a gironi della Conference League, ribaltando lo 0-1 dell’andata. A trainare il successo dei viola di mister Italiano è stato l’argentino Nicolas Gonzales. Sua la doppietta della vittoria in una partita decisa tutta nel secondo tempo, dopo un'inizio difficile: la prima palla entra in porta avversaria al 59’ e la seconda al 90’ su calcio di rigore assegnato per un fallo di mano di Sattlberger su tiro di Mandragora.