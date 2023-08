Rubiales, Federcalcio spagnola denuncia il governo davanti alla Uefa

Non si spengono i riflettori sul caso Rubiales. Dopo che la Fifa ha sospeso dal suo incarico il dirigente spagnolo per 90 giorni per il bacio alla calciatrice Jenni Hermoso e la maggioranza dello staff della Nazionale femminile di calcio si è dimessa, la Federcalcio non smette di difenderlo. Il segretario generale, Andereu Camps, ha infatti chiesto l'intervento della Uefa a difesa del presidente Rubiales, che è anche vicepresidente del massimo organo del calcio europeo, contro le azioni intraprese dal governo spagnolo in seguito allo scandalo che lo ha travolto. Camps, come riferiscono alcuni media spagnoli, ha accusato direttamente i membri del governo spagnolo che hanno chiesto pubblicamente misure drastiche, come dimissioni e squalifica, contro Rubiales.