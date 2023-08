Spagna, Federcalcio replica a Hermoso: Rubiales non ha mentito

Continua a far discutere il bacio sulle labbra dato dal presidente della Federcalcio spagnola alla giocatrice Jenni Hermoso, durante la premiazione dei Mondiali vinti dalla Roja. In un comunicato, la Federazione insiste che sia stata la calciatrice ad avvicinarsi a Rubiales. Lui: "Non mi dimetto". La Fifa intanto ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti ascolta articolo

Le immagini parlano chiaro: mostrano che Luis Rubiales non ha mentito quando ha parlato di un bacio consensuale a Jenni Hermoso durante la premiazione dei Mondiali vinti dalla Roja. È quanto viene sostenuto in un lungo comunicato diffuso dalla Federazione calcio spagnola, in cui si boccia - tra l'altro - l'intenzione delle giocatrici di boicottare la Nazionale se non verranno cambiati i vertici federali: "Accettare la convocazione è un obbligo per i tesserati", si legge nella nota. Quanto a Hermoso, il comunicato, allegando delle foto, insiste che è stata lei ad avvicinarsi a Luis Rubiales. Infine, la Federcalcio annuncia la presentazione "di tutte le azioni legali necessarie alla difesa dell'onore del Presidente della RFEF, che ha esposto in modo chiaro e semplice come si sono svolti gli eventi che sono causa di conflitto da parte di ampi settori della società contro il signor Presidente".

La polemica sul bacio Il caso è da giorni al centro della bufera. Il presidente della Federcalcio iberica Luis Rubiales è stato immortalato dalle telecamere mentre baciava sulla bocca la calciatrice Jennifer Hermoso, durante la consegna delle medaglie per la vittoria dei Mondiali femminili da parte della selezione spagnola. Nelle immagini, diventate in breve tempo virali sui social network, si vede Rubiales abbracciare la calciatrice spagnola e lasciarsi andare a un bacio. La stessa Hermoso, in una diretta video trasmessa dallo spogliatoio durante i festeggiamenti, era tornata sull'episodio parlandone con le compagne e dicendo: "Non mi è piaciuto". Nella serata di domenica, comunque, Hermoso aveva ripreso quanto successo in una dichiarazione fornita dalla federazione alla stampa spagnola. Aveva spiegato che il bacio di Rubiales era stato "un gesto di amicizia e gratitudine", "un gesto reciproco totalmente spontaneo, dovuto all'immensa gioia di vincere un Mondiale". Dopo la polemica, Rubiales si era comunque scusato e aveva ammesso di essersi sbagliato: "Sicuramente ho sbagliato, devo ammetterlo. Ma è stato un errore senza malafede in un momento di massima gioia. Qui lo abbiamo visto naturale, ma fuori si è formato in un trambusto".

Richieste di dimissioni per Rubiales, ma lui si difende Il 23 agosto, però, la giocatrice è tornata sulla vicenda, rompendo il silenzio e facendo sapere: "Io e il mio sindacato delle giocatrici stiamo lavorando affinché atti come quelli a cui abbiamo assistito non restino impuniti, siano sanzionati e vengano adottate le misure necessarie per tutelare i calciatori da azioni che riteniamo inaccettabili". Quindi ha chiesto al Consiglio Superiore dello Sport di agire per porre fine ai comportamenti che violano la dignità delle donne. Inoltre, la Lega spagnola di calcio femminile professionistico ha chiesto le dimissioni di Rubiales. Mentre la Fifa ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. "Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Intendo difendermi e lottare sino alla fine. E spero che si compia la legge e siccome non c'è niente non mi aspetto niente di male", ha però fatto sapere lo stesso Rubiales, aprendo l'assemblea della Federcalcio spagnola, il 25 agosto. E adesso proprio la Federcalcio si è schierata per sostenerlo. Altre dimissioni Intanto, però, sono arrivate altre dimissioni di protesta contro Rubiales in seno alla Federcalcio: Josè Miguel Ruiz Cortes, presidente dell'Associazione dei Calciatori di Futsal (AJFS), ha lasciato la guida del calcio a 5.