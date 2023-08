Addio Mazzone, la corsa sotto la curva dell'Atalanta dopo il pareggio

Il 30 settembre 2001, al pareggio di Roberto Baggio, arrivato a tempo scaduto durante il derby tra il Brescia e i bergamaschi, Mazzone corse sotto la curva occupata dai tifosi della Dea, da cui era stato bersagliato con sfottò per tutta la partita, con insulti anche alla madre. "Non lo accettai, soprattutto pensando alla mia povera mamma che mi era morta giovanissima fra le mie braccia", ha raccontato anni dopo

La corsa sotto la curva dell'Atalanta

A tempo scaduto Roberto Baggio segna il pareggio del 3-3 e completa la rimonta sui bergamaschi. Mazzone si lancia verso la tifoseria avversaria, da cui era stato bersagliato con sfottò per tutta la partita e con insulti anche alla madre. "Non lo accettai, soprattutto pensando alla mia povera mamma che mi era morta giovanissima fra le mie braccia", ha raccontato Mazzone anni dopo. Cinque le giornate di squalifica rimediate dall'arbitro Collina, a cui Mazzone aveva anche detto "buttami fuori, me lo merito".