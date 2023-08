Spalletti nuovo ct, Gravina: Nazionale aveva bisogno di grande tecnico

“Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore". Sono queste le prime parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, affidate ad un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale delle Federazione, insieme all'annuncio della scelta di Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale Italiana di calcio. "Sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”, ha detto Gravina.

Il comunicato

"La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con Luciano Spalletti per la carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana. L’allenatore toscano assumerà l’incarico a partire dall’1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli Azzurri, in programma nei primi giorni di settembre, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano", ha fatto sapere la Figc in un comunicato.

I primi appuntamenti

La Nazionale volta dunque pagina e l'esordio sulla panchina azzurra per Spalletti sarà a Skopje, sabato 9 settembre, contro la Macedonia del Nord. Tre giorni dopo l'Italia affronterà l'Ucraina a San Siro. Considerando lo staff del tecnico toscano, potrebbero farne parte alcuni dei suoi più stretti collaboratori, come gli assistenti Daniele Baldini e Marco Domenichini e il preparatore atletico Francesco Sinatti, artefici con Spalletti della conquista dello scudetto a Napoli poco meno di tre mesi fa.