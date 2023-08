Nazionale, Conte e Spalletti in pole, Mancini tentato dall'Arabia

Il fresco vincitore dello scudetto con il Napoli e il tecnico leccese fermo dopo l'avventura al Tottenham, sono i principali candidati per la panchina azzurra dopo le dimissioni del commissario tecnico, tentato dall'Arabia Saudita: per lui sarebbe pronta un'offerta da 18 milioni a stagione

Le dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale italiana, a meno di una settimana dall'inizio della stagione 2023/2024 , aprono nuovi scenari sul futuro degli azzurri e sul destino del tecnico di Jesi. Per lui infatti sarebbe pronto un contratto da 18 milioni di euro per la panchina dell'Arabia Saudita, in pole per sostituirlo ecco Luciano Spalletti e Antonio Conte.