Mondiali ciclismo, Ganna d'argento nella cronometro: oro a Evenepoel

A Glasgow l'azzurrro deve arrendersi solo di fronte alla strepitosa prova contro il tempo del belga, che lo precede di appena 12 secondi. Terza medaglia iridata su strada per l'italiano, dopo l'impresa nell'inseguimento. Podio completato dal britannico Tarling

Terzo podio iridato per il cronoman azzurro

L'azzurro, campione iridato 2020 e 2021 della prova contro il tempo, ha migliorato il piazzamento dello scorso anno, in Australia, quando era rimasto fuori dal podio. In questi Mondiali, Ganna aveva già conquistato l'oro nella prova a inseguimento individuale su pista. Il britannico Joshua Tarling ha chiuso al terzo posto con il tempo di 55'31'51', mentre Evenepoel si è imposto in 55'19''23.