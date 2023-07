Mondiali nuoto, Benedetta Pilato vince il bronzo nei 50 rana donne

L'azzurra ha chiuso al terzo posto in 30''04 la finale vinta dalla lituana Ruta Meilutyte, oro e record del mondo con il tempo di 29''16. "Dopo un anno così, mi merito questa medaglia", ha commentato. Niente podio invece per Ceccon nei 50 dorso

Una medaglia di bronzo al sapore d'oro. Terzo posto per Benedetta Pilato nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Fukuoka. L'azzurra ha chiuso sul podio in 30''04 la finale vinta dalla lituana Ruta Meilutyte, oro e record del mondo con il tempo di 29''16. "Dopo un anno così, mi merito questa medaglia", ha commentato la nuotatrice senza nascondere la commozione. "L'anno prossimo ci saranno cambiamenti ma sono felice di chiudere così il percorso", ha detto l'azzurra ai microfoni di Sky. "Se me lo aspettavo? No, ho iniziato a sperarci nelle batterie. Mi sono mancati gli ultimi cinque metri, ma va bene così". Quanto al record del mondo stabilito dalla neo campionessa Meilutyte, Pilato sorride: "Sono fatti per essere battuti".