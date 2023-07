Scherma, l'atleta ucraina esclusa: "Cambiare il regolamento". VIDEO

In pedana a Milano Olga Kharlan ha rifiutato di stringere la mano all'avversaria russa Anna Smirnova ed è stata squalificata, come prevede il regolamento. Dopo la rabbia, la schermitrice ha chiesto che le regole vengano cambiate. "È impossibile costringere qualcuno a fare la pace stringendo la mano, mai. Le regole devono cambiare perché il mondo sta cambiando", ha detto in un video su Instagram

Uno scontro anche in pedana, quello avvenuto ieri ai Mondiali di scherma a Milano tra una atleta ucraina e una russa, finito tra polemiche, accuse e controaccuse. La sfida tra Olga Kharlan e Anna Smirnova nei 32/i di finale del tabellone della sciabola donne si porta dietro una scia di critiche che va oltre il risultato sportivo. Tutto ruota intorno al mancato saluto da parte di Kharlan nei confronti della Smirnova, dopo la sfida in cui l'ucraina si era imposta per 15-7. In mattinata il tabellone aveva messo di fronte le due sfidanti. Quando Smirnova ha teso la mano per stringerla all'avversaria, Kharlan ha esposto la sciabola senza contraccambiare il saluto formale. A quel punto è scattata la protesta della Smirnova, che è rimasta per 45 minuti immobile in pedana, andandosene solo dopo un colloquio con un delegato Fie. Al centro, c'è il regolamento della stessa federazione internazionale, che obbliga gli atleti al saluto al termine della gara. E sul tabellone accanto al nome dell'ucraina è comparsa la scritta "esclusa".