Si attende ora l'ufficialità da parte della Federazione internazionale, con il via al torneo a squadre femminile previsto per sabato. L'ucraina si è presentata regolarmente in pedana per la sfida, battendo Smirnova per 15-7, nonostante le indicazioni della Federazione ucraina relative all'invasione del Paese da parte della Russia. Ieri invece il connazionale Reizlin non ha preso parte all'assalto contro il russo Vadim Anokhin. Nella foto, Smirnova