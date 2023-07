Mondiali scherma, Alice Volpi oro nel fioretto. Podio tutto italiano

Nella rassegna in scena a Milano l'atleta azzurra ha superato in finale Arianna Errigo per 15-10. Terza piazza e medaglia di bronzo per Martina Favaretto

Dopo l'argento e il bronzo di Alberta Santuccio e Mara Navarria, l’Italia si conferma ancora al vertice nei Mondiali di scherma di Milano. Nel fioretto femminile, infatti, Alice Volpi ha conquistato il suo secondo oro iridato individuale in carriera, dopo quelli di Wuxi nel 2018. In un podio tutto a tinte azzurre, la trentunenne delle Fiamme Oro ha battuta in finale Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15-10. Per la Errigo, invece, si tratta del 12esimo mondiale di fila con almeno una medaglia. Terza piazza e medaglia di bronzo per Martina Favaretto, al pari dell'americana Kiefer).