Bronny James, il figlio di LeBron dimesso dopo l'arresto cardiaco

Il 18enne, astro nascente del basket americano, era stato ricoverato d'urgenza dopo essersi sentito male in campo durante un allenamento alla University of Southern California

Bronny James, l'astro nascente del basket americano e figlio del leggendario LeBron James, è stato dimesso dall'ospedale, dove era stato ricoverato d'urgenza in seguito ad un attacco cardiaco. Il ragazzo, 18 anni, si era sentito male durante un allenamento alla University of Southern California: dopo l'arresto cardiaco era stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Ancora ignote restano le cause del malore.

Promessa del basket

Bronny James, matricola della squadra della Usc, è considerato una nuova recluta da quattro stelle dopo aver brillato la primavera scorsa al "McDonald's All-American Game", con in campo le migliori promesse del basket liceale. Secondo la stampa sportiva, il 18enne ha i numeri per seguire in Nba le orme del padre, considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi e stella dei Los Angeles Lakers.