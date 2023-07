Il proprietario del Tottenham Joe Lewis arrestato negli Usa: è accusato di insider trading

Joe Lewis, il miliardario britannico proprietario del club di calcio Tottenham Hotspur accusato di insider trading negli Stati Uniti, è stato arrestato oggi prima della sua comparizione in tribunale, come annunciato dal procuratore del distretto meridionale di New York Damian Williams. All'uomo d'affari di 86 anni è stato imputato di "orchestrare uno schema spudorato", ha spiegato Williams annunciando l'incriminazione del tycoon. "Gli imputati sono stati arrestati questa mattina e compariranno (in tribunale) più tardi oggi", ha dichiarato il suo ufficio in una nota.

Le accuse mosse contro il miliardario sono 19

Il procuratore ha continuato affermando che tra il 2013 e il 2021, Joe Lewis avrebbe "abusato del suo accesso ai consigli di amministrazione" di varie società per fornire informazioni non disponibili al grande pubblico alle sue "relazioni romantiche, assistenti personali, piloti privati e amici". Queste persone avrebbero poi agito sulla base di queste informazioni e "guadagnato milioni di dollari in borsa". L'accusa di 29 pagine elenca le 19 accuse mosse contro l'imprenditore, tra cui diverse per "frode in borsa". Rischia fino a 25 anni di carcere per l'accusa più grave. Secondo il procuratore, il miliardario avrebbe fornito queste informazioni come mezzo per remunerare i propri dipendenti o per offrire regali ad amici, descrivendo lo schema come "classica corruzione aziendale" e "imbroglio".