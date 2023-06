MotoGp Olanda, Bezzecchi in pole, seconda la Ducati di Bagnaia

Primi tre posti in griglia tutti italiani, con il campione del mondo che chiude a 6 centesimi da Bezzecchi, terzo Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi. Alle 15 al via la Sprint Race

La griglia di partenza

Alle spalle degli italiani in seconda fila c'è Quartararo, quinto Binder e sesto Aleix Espargaró, al settimo posto Vinales, ottavo Zarco, nono Alex Marquez e a chiudere la top ten Jorge Martin. Ancora guai, invece, per Marc Marquez, protagonista di un tamponamento ai danni di Bastianini nel Q1. Per lui qualifiche concluse con un 17° posto in griglia, davanti allo stesso Bastianini. La Sprint Race è in programma quest'oggi alle ore 15.