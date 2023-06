Playoff di Serie B, Bari-Cagliari 0-1. I sardi tornano in Serie A

Il Cagliari torna in Serie A dopo un anno in Serie B. La squadra di Ranieri è scesa in campo contro il Bari in uno stadio San Nicola da record (58.206 tifosi sugli spalti) per il ritorno della finale dei playoff di Serie B. All’andata era finita 1-1. Il Cagliari doveva vincere per riuscire ad avere la meglio, mentre ai pugliesi - grazie a un campionato migliore - sarebbe bastato un pareggio. Alla fine è stato Pavoletti, al quarto minuto di recupero, a decretare la vittoria del Cagliari. Già promosse in A Frosinone e Genoa. Stasera in campo anche Spezia-Verona: a portare a casa la vittoria sono stati i veneti. Liguri in B.