Il Genoa torna in Serie A: col 2-1 sull'Ascoli è promozione aritmetica

Otto punti tra il Bari e i rossoblù

Decisivo, per gli uomini di Alberto Gilardino, il successo per 2-1 in casa contro l'Ascoli che, unito al contemporaneo pareggio del Bari in casa del Modena, consente al Genoa di portare a otto i punti di vantaggio sui pugliesi, margine sufficiente per festeggiare la promozione con largo anticipo. Davanti al presidente della Lega di Serie B Mauro Balata, la formazione di Gilardino si è imposta grazie alle reti di Bani e Badelj. Di Marsura il gol per l'Ascoli.