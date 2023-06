I nerazzurri, grazie al gol di Brozovic al 37’, chiudono il campionato con una vittoria e ora possono concentrarsi sulla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Per i granata sfuma l'obiettivo ottavo posto. Ora in corso Empoli-Lazio e Cremonese-Salernitana

Sono tre le partite dell’ultimo sabato di Serie A. Alle 18.30 si è giocata Torino-Inter, finita 1-0 per i nerazzurri. Ora sono in corso Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio. La 38esima e ultima giornata di questa stagione si è aperta ieri con la vittoria per 3-1 della Fiorentina in casa del Sassuolo. Domani, domenica 4 giugno, gli altri match e gli ultimi verdetti del campionato ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Torino-Inter

Il sabato si apre con Torino-Inter, finita 1-0 per i nerazzurri. I padroni di casa partono meglio, ma a sfiorare il gol alla mezz’ora è Lukaku. La rete della vittoria arriva al 37’: Brozovic fa partire un sinistro da 20 metri e batte Milinkovic-Savic. Nella ripresa, Dzeko centra il palo all’80’ mentre Pellegri e Sanabria si divorano il pari. Nonostante il forcing finale dei granata, la partita finisce 1-0 per la squadra di Inzaghi: l’Inter chiude il campionato con una vittoria e può ora concentrarsi sulla finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City. Per il Torino sfuma l'obiettivo ottavo posto.

Il tabellino di Torino-Inter 0-1 (GLI HIGHLIGHTS)

37' pt Brozovic



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (12' st Karamoh); Singo (36' st Seck), Ricci (24' st Linetty), Ilic (36' st Pellegri), Vojvoda (12' st Aina); Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric



INTER (3-5-2) Handanovic (21' st Cordaz); Darmian, De Vrij, Bastoni (21' st Acerbi); Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu (10' st Barella), Gosens (29' st Bellanova); Lukaku, Lautaro (10' st Dzeko). All. Inzaghi



Ammoniti: Calhanoglu, Singo, Acerbi, dalla panchina Juric per proteste.