Biglietti Napoli-Sampdoria: prezzi, quando escono e dove comprarli

C'è grande attesa per la festa ufficiale del Napoli che ha vinto il suo terzo scudetto conquistato aritmeticamente lo scorso 4 maggio con il pareggio sul campo dell'Udinese. La squadra di Spalletti sarà celebrata il prossimo 4 giugno, con l'ultima partita di campionato contro la Sampdoria allo stadio Maradona dove la Lega Serie A consegnerà il tricolore agli azzurri. Tanti i tifosi in attesa dei biglietti per partecipare alla festa, ecco cosa sapere per acquistarli.

La vendita dei biglietti

I biglietti per partecipare alla sfida contro la Sampdoria saranno in vendita dal pomeriggio di lunedì 29 maggio, inizialmente solo agli abbonati e a chi è in possesso della Fidelity Club, e solo successivamente sarà avviata la libera vendita. Il costo del ticket potrebbe variare tra i 40 e i 120 euro. Il match è in programma per domenica 4 giugno, ma l'orario non è ancora stato definito; inoltre, la partita potrebbe anche essere anticipata a sabato. L'elenco completo dei punti vendita è presente sul sito ufficiale del Napoli, mentre per comprare i ticket online è necessario collegarsi al sito del club, alla sezione “biglietti” e seguire il percorso su Ticketone.