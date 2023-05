Daichi Kamada, chi è il trequartista giapponese obiettivo del Milan

Chi è Daichi Kamada

Nato e cresciuto in Giappone, ha esordito nella J1 League con il Sagan Tosu dopo la "gavetta" nelle giovanili del Gamba Osaka e dell'Higashiyama HSChi. Pagato circa un milione e mezzo di euro, nel 2017 si è trasferito in Bundesliga all'Eintracht Francoforte con cui ha vinto subito una Coppa di Germania, collezionando però poche presenze il primo anno. Nella stagione 2018/2019 è andato in prestito al Sint-Truiden in Belgio dove è stato schierato come seconda punta e ha fatto 12 gol in 24 partite. L'anno dopo è tornato all'Eintracht conquistandosi un posto fisso tra i titolari. Con la squadra tedesca Kamada l'anno scorso ha vinto l'Europa League. La sua avventura in Germania però sembrerebbe ormai ai titoli di coda, con il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e l'arrivo al Milan sempre più vicino. Convocato regolarmente in nazionale, con la selezione giapponese ha fatto 6 gol in 28 partite.