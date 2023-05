Mondiale U20, mistero sul club del capitano della Nigeria

Sport

5 vittorie - Il Brasile è la nazione che ha vinto più titoli nella storia della competizione. Ci è riuscito nel 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Ha anche perso due finali (nel 1950 e nel 1998). Però non è mai riuscito ad aggiudicarsi la coppa del mondo quando era il Paese ospitante dell’evento, cioè nel 1950 (con il famoso psicodramma del Maracanazo) e nel 2014 (con l’altrettanto celebre eliminazione in semifinale, con il 7-1 subìto dalla Germania in quello che è stato ribattezzato Mineirazo)

4 vittorie - L’Italia ha vinto 4 edizioni del mondiale: le due consecutive con Vittorio Pozzo in panchina nel 1934 e nel 1938, poi il Mundial spagnolo del 1982 e quello del 2006 in Germania con la Nazionale guidata da Marcello Lippi. Gli Azzurri (che vantano anche due finali perse) però non potranno incrementare il bottino perché non si sono qualificati per il Qatar, come avvenuto anche 4 anni fa per i Mondiali in Russia