Maradona, hackerato il profilo Facebook: la pagina diventa di Pelé

Il post della famiglia su Instagram

"Siamo spiacenti di informarvi che l'account ufficiale di Diego su Facebook ha subito un attacco informatico", hanno specificato in un post sul profilo del Diez su Instagram, seguito da più di 8 milioni di utenti, un terzo in meno rispetto al profilo Facebook, respingendo il contenuto dei post pubblicati. Tra questi messaggi offensivi come "Non c'è coca qui in paradiso. Solo Pepsi", "e "Lunga vita a Messi, Cr7 è uno str...", ma c'è anche chi ha postato un messaggio di supporto per Vinicius vittima di razzismo in Spagna e condiviso il canale YouTube di un artista musicale brasiliano.