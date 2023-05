Tennis, Nadal: "Non sarò al Roland Garros, 2024 sarà mio ultimo anno"

"E' la cosa giusta"

"E' la cosa giusta per il mio corpo e per la mia mente - ha proseguito il tennista maiorchino -. La mia ambizione è fermarmi per divertirmi di nuovo nel 2024, quando probabilmente sarà il mio ultimo anno da professionista", aggiunge il 36 spagnolo, vincitore di 22 titoli del Grande Slam e 14 volte campione sulla terra rossa di Parigi. "La lesione non è guarita come volevamo, abbiamo lavorato molto per cercare di tornare in campo. Ma è impossibile per me giocare al Roland Garros. E' un peccato dopo molti anni, è un grande appuntamento per me. E' difficile, ma il mio corpo ha deciso per me. Non giocherò anche per i prossimi mesi, visto che i risultati degli ultimi mesi sono stati di un livello basso", aggiunge Nadal in conferenza stampa.