Cuore e fegato nel menù, la cena di Haaland diventa virale sui social

E’ uno dei giocatori del momento, già 52 reti in stagione con il Manchester City che sta contribuendo a portare in alto sia in Premier League e, ad un passo dalla finale, anche in Champions League. Ma qual è il segreto di Erling Haaland? A detta dello stesso bomber norvegese, una dieta composta da sei pasti al giorno per raggiungere le 6.000 calorie che ritiene la quantità necessaria per chi pratica il calcio professionistico avendo un fisico come il suo. In questo senso, nei giorni scorsi, è diventata virale una foto postata dall’attaccante di Guardiola sui social che ritraeva proprio uno dei pasti che abitualmente consuma. "Ripugnante", "orribile", "sembrano feci", sono stati alcuni dei commenti dei suoi follower. Ma di cosa si trattava?