Bebe Vio si è laureata alla John Cabot University di Roma

"È stato un percorso meraviglioso"

Il post è una sorta di memento a se stessa, un grazie per non aver mollato: “Per tutte le notti prima degli esami. Per tutti gli accetto anche un 18. Per tutti i stavolta non so niente. Per tutti gli appunti presi (pochi). E tutti quelli chiesti (tanti). Per tutti i gruppi di studio in aula. In biblioteca. In casa. Al bar. Per tutte le domande che non erano nei libri. Per tutti gli spritz post esame”. A queste parole che ricordano situazioni e stati d’animo, si uniscono parole per ringraziare chi le è stato a fianco durante il cammino: “Per tutte le splendide persone che hanno segnato indelebilmente gli anni più belli della mia vita. Per tutti questi motivi è stato un percorso meraviglioso. E stasera è il caso di festeggiare alla grandissima con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni”.