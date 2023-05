Scardina, il messaggio social del fratello: “Dani sta bene”

“Ecco non potevo ricevere regalo più bello, tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me. Questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare”. Inizia così la didascalia che accompagna la foto social con cui Giovanni Scardina, fratello di Daniele “Toretto”, aggiorna sullo stato di salute del pugile italiano, lo scorso febbraio operato d’urgenza dopo essere stato colpito da un’emorragia cerebrale. Scardina ha passato due mesi in coma farmacologico, per poi lasciare l’ospedale Humanitas di Rozzano a fine aprile ed iniziare il percorso di riabilitazione. “Continua a combattere campione! Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino”, ha concluso poi Giovanni nel suo post su Instagram e nel giorno del suo compleanno.