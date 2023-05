Internazionali di tennis, niente stretta di mano tra ucraino e russo

Niente stretta di mano tra i due tennisti, uno russo l’altro ucraino. Avversari dentro e fuori il campo, per motivi legati alla guerra tra i due paesi. Fa notizia quello è successo a Roma alla fine del match valido per il primo turno delle qualificazioni agli internazionali di tennis tra Alexander Shevchenko e Oleksii Krutykh. Il primo, di nazionalità russa, ha vinto 2-0 la partita e si è qualificato per il turno successivo.

Il mancato saluto

I due avversari si avvicinano alla rete ma si ignorano. Finita la partita, Shevchenko rallenta il passo, ma senza neanche tanta convinzione, come se volesse aspettare l’arrivo dell’avversario per stringergli la mano. Krutykh invece non lo guarda nemmeno, e va dritto verso l’arbitro. Nessuna polemica, nessuna parola. Un rituale saltato, che non è sfuggito agli spettatori sugli spalti che hanno applaudito lo stesso i due avversari. Le immagini di questo momento sono finite sui social.