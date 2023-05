Serie A, Empoli-Salernitana 2-1 e Udinese-Sampdoria 2-0

La 34esima giornata del campionato di Serie A si chiude con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio si è giocata Udinese-Sampdoria, terminata 2-0. È un risultato pesante, che decreta la matematica retrocessione in Serie B dei blucerchiati. In contemporanea si è disputata Empoli-Salernitana, con la vittoria per 2-1 dei toscani che quindi fanno un passo avanti in chiave salvezza. In serata il calendario si conclude con Sassuolo-Bologna, con fischio d’inizio alle 20.45 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Questa giornata era cominciata con gli anticipi di sabato, che hanno visto la vittoria del Milan sulla Lazio, quella dell’Inter all’Olimpico contro la Roma e il successo della Cremonese sullo Spezia. Ieri altre quattro partite: la Juventus ha vinto a Bergamo la sfida di alta classifica contro l’Atalanta. È terminata 1-1 la sfida tra Torino e Monza. Napoli-Fiorentina è finita con la vittoria per 1-0 degli azzurri e la festa al Maradona per lo scudetto conquistato giovedì sera (LE FOTO DELLA FESTA - LO SPECIALE). Il Verona infine ha riaperto la corsa salvezza grazie alla vittoria contro il Lecce.