F1, Gp Miami: vince Verstappen davanti a Perez e Alonso. VIDEO

È Verstappen a conquistare il podio della quinta giornata del campionato mondiale di F1. La Red Bull dell’olandese, scattata al nono posto, chiude il circuito del Miami International Autodrome, in Florida, davanti al compagno di scuderia Perez - partito in pole - e all’Aston Martin di Alonso. Quarta posizione per la Mercedes di Russell. Fuori dai primissimi posti la Ferrari: Sainz è quinto, Leclerc settimo. In mezzo, in sesta posizione, c'è Hamilton. Ottavo Gasly (Alpine), nono Ocon (Alpine), decimo Magnussen (Haas). Si torna in pista tra due settimane, a Imola.