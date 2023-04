Ferrari, respinto ricorso per Carlos Sainz contro penalità

Respinto il ricorso presentato dalla Ferrari sulla penalità inflitta a Carlos Sainz durante il Gran Premio d'Australia. Lo ha deciso la Fia, Federazione Internazionale dell'Automobile, secondo la quale "non vi è alcun elemento di novità significativo e rilevante che non fosse disponibile per le parti richiedenti il riesame al momento della decisione in parola. L'Istanza va pertanto respinta". Il pilota spagnolo, quarto al traguardo ma scivolato in dodicesima posizione dopo i cinque secondi scontati al termine della gara per un contatto con l'Aston Martin di Fernando Alonso, resta dunque senza punti. È stato infatti bocciato il "right of review" della Ferrari: i nuovi elementi forniti dal Cavallino non sono stati ritenuti rilevanti dai commissari per cambiare il loro giudizio.