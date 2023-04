Il Barça accusa il Real: "Club del regime". La risposta dei Blancos

Il presidente blaugrana Laporta - commentando il caso Negreira e il presunto scandalo arbitri - attacca gli avversari: "L’idea di costituirsi parte civile nel processo contro di noi è atto di cinismo senza precedenti. Il Madrid, storicamente come nell’attualità, è stato favorito da decisioni arbitrali. È stato universalmente considerato come il club del regime". Il Real replica con un video di 4 minuti e mezzo, in cui si ricordano i momenti di vicinanza tra il Barça e Franco

Tensione tra Real Madrid e Barcellona. Tutto è iniziato durante la conferenza stampa del presidente blaugrana Joan Laporta che - commentando gli sviluppi del caso Negreira sul presunto scandalo di corruzione arbitrale - ha attaccato gli avversari: "L’idea di costituirsi parte civile nel processo contro di noi è stato un atto di cinismo senza precedenti. Il Madrid, tanto storicamente come nell’attualità, è stato favorito dalle decisioni arbitrali. È stato universalmente considerato come il club del regime per la sua vicinanza al potere economico e sportivo". A stretto giro è però arrivata la replica, con un video di 4 minuti e mezzo pubblicato dal Real Madrid sulla sua tv ufficiale, in cui si ricordano - tra le altre cose - le tre medaglie consegnate dal club catalano al leader della dittatura Francisco Franco, nominato membro onorario del Barcellona nel 1965.

Le dichiarazioni di Laporta contro il Real

"Il Barcellona - aveva detto Joan Laporta davanti ai giornalisti - non ha mai cercato di alterare la competizione o di fare qualcosa di illegale con gli arbitri. Il Real? Le relazioni non sono rotte, ma al momento sono gravemente compromesse. Io posso capire che Florentino Perez fosse sotto un’enorme pressione da parte del madridismo, ma non posso accettare il suo comportamento. Doveva aspettare, tenere duro". E ha aggiunto: "Per 70 anni, ripeto, 70 anni, i responsabili del sistema arbitrale sono stati ex soci del Madrid, o ex giocatori del Madrid o ex dirigenti del Madrid. In alcuni casi tutte e tre le cose insieme".