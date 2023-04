Serie A, Fiorentina-Atalanta pareggiano nel posticipo: è 1-1

Si chiude la 30esima giornata di Serie A. Al Franchi è l'Atalanta ad andare per prima a rete con Maehle. Nella ripresa la Fiorentina pareggia con un calcio di rigore trasformato da Cabral. L'Atalanta in classifica sale a 49 punti, la Fiorentina va a 42

Finisce 1-1 Fiorentina-Atalanta, posticipo della 30esima giornata di Serie A. Allo stadio Franchi di Firenze è l'Atalanta ad andare per prima in vantaggio con Maehle. Nella ripresa la Fiorentina pareggia con un calcio di rigore trasformato da Cabral. In classifica l'Atalanta sale a 49 punti, la Fiorentina va a 42. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A )

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-1 (HIGHLIGHTS)

37' pt Maehle (A), 11' st Cabral (r) (F)



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Terzic (27' Biraghi); Castrovilli (46'st Bianco), Mandragora; Ikoné (1'st Brekalo; 19'st Sottil), Barak (19'st Bonaventura), Gonzalez; Cabral. All.: Italiano

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini (32'st Palomino); Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners, Zapata (39'st Boga), Hojlund (25'st Muriel). All: Gasperini



Ammoniti: Maehle per esultanza polemica, Ederson per gioco falloso, Toloi per gioco scorretto, Quarta per gioco falloso.