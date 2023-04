Champions League, quarti di finale. Milan-Napoli 0-0. DIRETTA

I rossoneri e gli azzurri sono in campo a San Siro nell’andata dei quarti di finale. Il ritorno è in calendario martedì 18 aprile alle ore 21 a Napoli. Arbitra Istvan Kovacs

Dopo la vittoria dell’Inter contro il Benfica, stasera è il momento del "derby" italiano tra Milan e Napoli nei quarti di finale di Champions League. Il primo atto della sfida tra gli uomini di Pioli e Spalletti si gioca allo stadio San Siro, con le due squadre in campo per continuare a inseguire il sogno di sollevare nel cielo di Instabul la "Coppa dalle grandi orecchie". Ad arbitrare è Istvan Kovacs, la partita di ritorno è in calendario martedì 18 aprile alle ore 21 a Napoli. ( GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ). Nell'altro quarto di finale, si sfidano Real Madrid e Chelsea.

Il tabellino di Milan-Napoli 0-0. LIVE

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, KIm, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Come arrivano Milan e Napoli

Il Napoli, capolista e dominatore della Serie A, è reduce dalla vittoria per 2 a 1 contro il Lecce. La squadra di Spalletti, però, è priva del suo centravanti Victor Osimhen e solo 10 giorni fa ha perso malamente il confronto in campionato proprio contro il Milan. La squadra di Pioli, invece, nonostante il trionfo per 4 a 0 allo Stadio Maradona è ancora in piena lotta per qualificarsi alla prossima Champions ed è reduce dal pareggio per 0 a 0 a Bologna.