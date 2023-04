Golf, Jon Rahm vince l'Augusta Masters e torna numero 1 al mondo

Il 28enne spagnolo ha vinto per la prima volta questa competizione e ha scavalcato il campione in carica Scottie Scheffler

La vittoria dedicata a Seve Ballestreros

Grande emozione per Rahm dopo il trionfo al Masters. Lo spagnolo ha recuperato lo svantaggio durante l'ultima giornata di una maratona di 40 buche all'Augusta National sconfiggendo gli americani Brooks Koepka e Phil Mickelson di quattro colpi per il suo secondo titolo. "Questo era per Seve", ha detto Rahm ricordando il suo idolo Seve Ballesteros. Il 28enne spagnolo ha detto di sentirsi sostenuto dallo spirito dello scomparso Ballesteros, che ha vinto il suo secondo titolo Masters 40 anni fa. "Per me farlo nel 40° anniversario della sua vittoria, il suo compleanno, la domenica di Pasqua, è incredibilmente significativo", ha detto Rahm che è diventato il quarto spagnolo a prendere la giacca verde dopo Sergio Garcia, Jose Maria Olazabal e Ballesteros, morto di cancro al cervello nel 2011 all'età di 54 anni. Rahm ha vinto la giacca verde e ha vinto un primo premio record di 3,24 milioni di dollari da una borsa record di 18 milioni di dollari.