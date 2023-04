Feyenoord-Ajax, partita sospesa per incidenti e lancio di fumogeni

Episodio increscioso nel match di semifinale di Coppa d'Olanda che ha visto sfidarsi il Feyenoord e l'Ajax. La partita è stata interrotta al 61', dopo che il centrocampista dei lancieri Davy Klaassen è stato ferito da un accendino lanciatogli dagli spalti. Il giocatore, visibilmente sanguinante, non è stato in grado di continuare a giocare ed è stato sostituito con la partita, poi ricominciata dopo 28 minuti, sul punteggio di 2-1 per gli ospiti. Quasi tutto l'incontro è stato contraddistinto dai tafferugli tra le opposte tifoserie, iniziati ancor prima del fischio d'inizio, e da un ripetuto lancio di fumogeni in campo.