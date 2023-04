Premier League, il Chelsea ha esonerato Graham Potter

Sport

Scaloni, l’allenatore con cui l’Argentina ha vinto i Mondiali. FOTO

Nato a Pujato, il 16 maggio 1978, entra in campo giovanissimo con il Newell’s Old Boys e vince i Mondiali Under-20 nel 1997. Arriva in Europa per il Deportivo. Nel 2007 è in Italia con la Lazio, dove torna nel 2009 dopo un periodo in prestito al Maiorca. L’ultima partita da giocatore è con l’Atalanta, nel 2015. Allena l’Argentina dal 2018: con lui gli albicelesti vincono la Copa América nel 2021 e la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022, battendo l’Italia 3-0, e poi il Mondiale di Qatar contro la Francia

La Copa América 2021, la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA 2022 e poi i Mondiali in Qatar, 7 a 5 contro la Francia: Lionel Scaloni ha portato l’Argentina a vincere ancora una volta in un torneo internazionale. Dai primi gol in patria alle squadre spagnole, dagli anni alla Lazio alle vesti di allenatore: la sua carriera

Lionel Sebastián Scaloni nasce nella città di Pujato, il 16 maggio 1978. Di origini italiane, ha anche il nostro passaporto. La sua carriera nel mondo del calcio inizia quando ancora è giovanissimo: a 16 anni gioca nel campionato argentino con il Newell’s Old Boys, squadra in cui era entrato nei giovanili già nel 1990. Nel 1995 passa agli Estudiantes. Nel 1997 vince il Mondiale Under 20 con l’Argentina, per poi arrivare in Europa nella stagione 1997/1998