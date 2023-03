Monza calcio, inno settore giovanile ispirato a sigla di Dragon Ball

Sport

Perché l'inno spagnolo non ha il testo e chi altro ha solo la musica

La Marcha Real rappresenta un unicum in questa edizione dei Mondiali in Qatar. Pur essendo tra i più antichi, non ha mai avuto un accompgnamento scritto stabile. Ecco perché i calciatori di Luis Enrique restano in silenzio. Come poche altre Nazionali al mondo

La Spagna di Luis Enrique è una delle Nazionali che più ha impressionato in questo inizio di Mondiale in Qatar. Le Furie Rosse scendono in campo stasera per l'ultima sfida del Gruppo E contro il Giappone e, come di consueto, gli 11 uomini mandati in campo dall'ex allenatore del Barcellona assisteranno in silenzio all'esecuzione dell'inno nazionale

Nessuna mancanza di rispetto, né tanto meno una forma di protesta come quella che ha contraddistinto i calciatori dell'Iran in prossimità del loro primo impegno in Qatar. Molto più semplicemente, l'inno spagnolo, come pochi altri altri al mondo, è composto soltanto dalla melodia, senza alcun testo da cantare a squarciagola