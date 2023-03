Conte, addio al Tottenham sui social: "Emozioni indimenticabili"

Il messaggio social

approfondimento

Antonio Conte lascia il Tottenham

“Il calcio è passione. Vorrei ringraziare profondamente tutti coloro che al Tottenham hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio modo intenso di vivere il calcio come allenatore”, ha scritto Conte, postando una serie di foto che lo ritraggono durante alcuni momenti di campo vissuti con il club. “Un pensiero speciale va ai tifosi che mi hanno sempre mostrato sostegno e apprezzamento: è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Il nostro viaggio insieme è terminato, vi auguro tutto il meglio per il futuro. Antonio”, ha poi concluso il tecnico salentino.

L’avventura di Conte sulla panchina degli Spurs

La parentesi di Conte sulla panchina degli Spurs è durata, in tutto, 16 mesi con il divorzio dal Tottenham che è stato solo anticipato, considerando che con molta probabilità il suo contratto in scadenza a giugno non sarebbe stato rinnovato. A far incrinare definitivamente i rapporti, i recenti risultati non positivi ed il duro sfogo dopo i punti persi contro il Southampton. Cristian Stellini, suo storico vice, è stato nominato suo successore fino al termine della stagione. Insieme a Ryan Mason proverà a risollevare le sorti degli Spurs, attualmente quarti in Premier League ma con un paio di partite giocate in più rispetto agli inseguitori.