Qualificazioni Euro 2024, a Napoli si gioca Italia-Inghilterra

La Nazionale di Roberto Mancini inizia il suo cammino per qualificarsi ai prossimi Europei, quelli del 2024 in Germania. Il debutto è allo Stadio Maradona contro i britannici, sconfitti in finale a Wembley nell’ultima edizione del torneo. Attesi 45mila spettatori, tra cui alcune migliaia di inglesi. Il ct: “Partita ormai diventata un classico, torniamo a essere bravi"

Il cammino della Nazionale italiana verso i prossimi Europei del 2024 in Germania inizia a Napoli, con la sfida di stasera contro l’Inghilterra. Proprio la squadra battuta nell’ultima finale ai rigori dagli Azzurri di Mancini. Al Maradona sarà una sfida tra la voglia di rivincita degli inglesi e la speranza dell’Italia di ripartire dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Le formazioni ufficiali

Mateo Retegui fa il suo esordio in azzurro dal primo minuto alla prima convocazione, per Italia-Inghilterra. Le formazioni ufficiali confermano la scelta del ct azzurro, Roberto Mancini, di dare subito fiducia al 23enne centravanti argentino di origine italiana, che gioca nel Tigre. A fargli da spalla nel 4-3-3 dell'Italia Berardi e Pellegrini. In difesa Acerbi e Toloi sono la coppia centrale, con Di Lorenzo e Spinazzola terzini, mentre il terzetto di centrocampo è quello titolare, Barella-Jorginho-Verratti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct. Mancini

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct. Southgate

Oltre 40mila tifosi al Maradona

Attesi circa 45.000 tifosi. Per settore ospiti, che accoglierà i supporter della nazionale britannica sono stati venduti circa 2.800 tagliandi. Tra ieri e oggi i tifosi inglesi sono andati in giro in città a piccoli gruppi e non si segnalano problemi. Il dispositivo per l'ordine pubblico è quello delle grandi occasioni: in servizio ci sono circa mille uomini, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri. A questi si aggiungono poi gli uomini della polizia municipale. Già in vigore il divieto di vendita di bevande alcoliche. In città presenti anche i poliziotti britannici che in questi giorni si sono confrontati con i colleghi italiani.