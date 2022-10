Euro 2024, Italia pesca Inghilterra, Ucraina, Macedonia Nord e Malta

Questo il risultato del sorteggio in corso a Francoforte per i girone di qualificazione agli Europei di calcio 2024, in programma in Germania. Oltre all'Ucraina, c'è anche l'Inghilterra - finalista contro gli Azzurri ad Euro 2020 - tra le nazionali che gli uomini di Mancini dovranno affrontare nel girone C