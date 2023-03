Cristiano Ronaldo 197 volte in nazionale, nuovo record assoluto

Scendendo in campo come capitano del Portogallo per la partita di qualificazione a Euro 2024 contro il Liechtenstein, Cristiano Ronaldo si è regalato un nuovo primato. Con questo match, infatti, CR7 è diventato il giocatore con più presenze di sempre al mondo per una nazionale maschile, toccando quota 197. Il 38enne attaccante, che ora gioca nel club saudita dell'Al-Nassr, supera così il kuwaitiano Bader Al-Mutawa.