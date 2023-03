Ciclismo, al via la Coppi e Bartali: percorso, tappe e dove vederla

La Settimana internazionale Coppi e Bartali si preannuncia anche quest’anno una corsa di alto livello e destinata a non tradire le attese degli appassionati di ciclismo. La corsa a tappe italiana, che si disputa dal 21 al 25 marzo, propone anche in questa edizione un parterre di tutto rispetto, dove spiccano otto formazioni World Tour e diversi grandi campioni, pronti a sfidarsi su un percorso movimentato e con numerose novità. Per la sua 38esima edizione, l’evento organizzato dal GS Emilia conferma cinque tappe, tutte in Emilia-Romagna, che, come lo scorso anno, prenderanno il via da Riccione (che ospiterà anche la partenza della seconda frazione), per concludersi con una cronometro individuale a Carpi, in provincia di Modena.