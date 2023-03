Fifa, Gianni Infantino rieletto presidente fino al 2027

Confermato così un ruolo che detiene dal 2016. E' stato eletto senza competizione e per acclamazione nel corso del 73esimo Congresso dell'organismo in corso a Kigali, in Ruanda

Gianni Infantino è stato rieletto alla presidenza della Fifa, confermando così un ruolo che detiene dal 2016. L'elezione è avvenuta senza competizione e per acclamazione nel corso del 73esimo Congresso dell'organismo, in corso a Kigali, in Ruanda. Il dirigente italo-svizzero , che è già stato rieletto dai delegati delle 211 federazioni affiliate alle stesse condizioni nel 2019, potrebbe rimanere alla guida del calcio mondiale fino al 2031, considerando che il suo primo mandato triennale è considerato non completo.

Il programma “Fifa Forward”

Dalla sua elezione a presidente nel 2016, la Fifa ha intrapreso diverse riforme con l’obiettivo di lavorare per lo sviluppo del calcio mondiale e l’attuazione di una solida strategia per rendere questo sport realmente globale. Uno dei tasselli principali è quello legato agli investimenti effettuati grazie al programma “Fifa Forward” che ridistribuisce gli introiti dei tornei della Fifa alle 211 federazioni membro, così che vengano investiti nel calcio di base e in progetti infrastrutturali finalizzati allo sviluppo del calcio. Gli investimenti attraverso questo programma sono aumentati di sette volte rispetto al periodo precedente il 2016, sebbene l'incremento degli introiti non sia stato proporzionale. Considerando poi alcuni dati emersi in una recente relazione annuale del massimo organismo del calcio è emerso un incremento dei contributi della Fifa allo sviluppo del calcio per ciclo. Si è passati dai 328 mln di dollari del periodo 2011-2014 a 1.161 mld di quello 2015-2018, per arrivare poi a 1.746 mld del segmento 2019-2022 e a 2.250 mld del periodo 2023-2026. Dalla creazione del programma “Fifa Forward”, le federazioni membro, le confederazioni e le federazioni di zona/regionali della Fifa hanno ricevuto fino ad oggi finanziamenti per oltre 5 miliardi di dollari.