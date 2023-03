Sci, Mikaela Shiffrin come Stenmark: 86 vittorie in Cdm. È record

Un record significativo per Mikaela Shiffrin. La sciatrice statunitense, infatti, in 1.54.64 ha vinto lo slalom gigante di Coppa del mondo di Aare, arrivando a quota 86 vittorie in Coppa ed eguagliando lo storico record assoluto dello svedese Ingemar Stenmark. L’atleta a stelle e strisce, che ha già vinto in anticipo la sua quinta Coppa del mondo e la sua settima in speciale, ha conquistato così anche la coppa di gigante. Seconda classificata l'azzurra Federica Brignone, con il tempo di 1.55.28. Per la nostra atleta si tratta del podio numero 55. Per l'Italia da segnalare anche l’undicesimo posto di Marta Bassino. Proprio domani è in calendario una prova nello Speciale. Shiffrin tenterà così di ottenere l'87esimo successo della sua carriera, diventando così la più vincente di sempre.