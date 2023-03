Juventus Beer, birra ufficiale club bianconero in vendita da aprile

Da fine aprile i tifosi bianconeri potranno gustare una birra dal sapore speciale. Si chiama “ Juventus Beer ” il nuovo progetto che legherà il marchio della società torinese a una birra che sarà in commercio nella grande distribuzione.

L’annuncio sui social di Moulay Driss El Faria

“Nasce la Juventus Beer, uno dei primi casi di birra a marchio di una squadra di calcio prodotto e distribuito dalla mia società El Original Srl con licenza di Juventus Football Club” Questo è l’annuncio fatto sui social da Moulay Driss El Faria titolare della 25H Holding. Non è la prima volta che questo giovane e intraprendente imprenditore 30 enne nato a Vigevano di origini marocchine si cimenta in un’impresa del genere. Prima con Aviva Wines, la bevanda colorata best seller su Amazon e poi con Mood Wines (il prosecco luminous). Ma c’è anche Bombeer, la birra lanciata insieme a Bobo Vieri che sta spopolando praticamente ovunque.