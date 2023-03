Tweet contro il governo Uk, Lineker lascia il programma della Bbc

Gary Lineker, ex centravanti dell'Inghilterra e oggi volto noto della tv britannica, lascia la conduzione del programma sportivo Match of the Day, in onda sulla Bbc. Lo ha comunicato l'emittente pubblica britannica, a seguito del criticatissimo tweet pubblicato dall'ex calciatore in cui aveva paragonato la recente stretta sull'immigrazione illegale annunciata dal governo conservatore di Rishi Sunak alla retorica razzista della Germania nazista.