Juve, Pogba non convocato per motivi disciplinari: salta il Friburgo

A sorpresa il centrocampista francese non sarà presente per la sfida di Europa League essendosi presentato ieri in ritardo in ritiro

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida dell'Allianz Stadium contro il Friburgo per la gara di andata degli ottavi di finale. A sorpresa non è presente per la sfida di Europa League il centrocampista francese Paul Pogba, per motivi disciplinari, essendo arrivato ieri in ritardo in ritiro. Assenti inoltre De Sciglio e Milik.

Queste la lista dei convocati della Juventus: 1 Szczesny, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Miretti, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 44 Fagioli, 45 Barrenechea.