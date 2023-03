Conference League, alle 18.45 Lazio-AZ Alkmaar: le formazioni

La squadra di Sarri affronta gli olandesi nella gara di andata degli ottavi di finale. Per i biancocelesti Felipe Anderson da falso nueve, con Pedro e Zaccagni ai lati. 4-3-3 anche per Jansen che schiera il tridente d'attacco Odgaard-Pavlidis-Karlsson

Dopo la vittoria in Serie A contro il Napoli capolista, la squadra di Sarri torna in Europa per gli ottavi di Conference Legaue. Appuntamento anticipato al martedì, invece del solito giovedì, a causa della concomitanza con la partita in casa della Roma che il 9 marzo affronta il Real Sociedad negli ottavi di Europa League (TUTTE LE NOTIZIE SULLA CONFERENCE LEAGUE).