Roma, due giornate di squalifica a Mourinho

Due giornate di squalifica a Josè Mourinho , con multa di 10.000 euro. E' questa la decisione del giudice sportivo della serie A, dopo l'espulsione del tecnico della Roma nella partita con la Cremonese. Il provvedimento è stato deciso "per aver contestato con veemenza ed atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione; per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". L'allenatore portoghese seguirà dalla tribuna le due prossime gare interne con Juventus e Sassuolo.

L'inchiesta

Intanto la Procura Federale della Figc, a seguito delle dichiarazioni ai media, ha aperto un’inchiesta sull’episodio che ha determinato l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore della Roma José Mourinho nel corso della gara di ieri con la Cremonese. Mourinho è stato espulso dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo della partita. Acceso il diverbio a bordocampo soprattutto con il quarto uomo Marco Serra. Al termine della gara l'allenatore della Roma ha dichiarato: "Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo ha detto a Piccinini di espellermi ma non ha detto in modo onesto cosa mi ha detto e come me l'ha detto. Vorrei sapere se ci sono degli audio, ma mi hanno detto che quello che dicono gli arbitri non è registrato".

"Non esiste audio quarto uomo"



"Non esiste l'audio del quarto uomo nel dialogo con Mourinho durante Cremonese-Roma di ieri". Lo spiegano all'ANSA fonti dell'Aia, che aggiungono: "Il quarto uomo, solitamente, non viene registrato perché la sua voce e i rumori di fondo interferirebbero con l'audio dell'arbitro e degli uomini alla Var. La registrazione avviene solo nel caso il quarto uomo spinga il pulsante e attivi il meccanismo, ma ieri sera - concludono le fonti Aia - questo non è avvenuto".