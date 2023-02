2/7 ©Getty

Haiti e Panama giocheranno in Australia a luglio per completare rispettivamente il Gruppo D e il Gruppo F, mentre il Portogallo tornerà ad Aotearoa in Nuova Zelanda per affrontare gli Stati Uniti, campioni in carica della Coppa del Mondo femminile, nel Gruppo E. Nella foto la squadra haitiana festeggia dopo la vittoria contro il Chile e la qualifica, lo scorso 22 febbraio nello stadio North Harbour di Auckland, in Nuova Zelanda

Il girone delle Azzurre